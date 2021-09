Rata de infectare în Bucureşti a depășit 4 la mie

21:50

Bolnavii aflați în stare gravă la secțiile de terapie intensivă îşi spun povestea şi fac apel la oameni să nu se neglijeze şi să i-a in considerare vaccinarea. „Am trecut de trei valuri, am zis ca trec şi de asta. Nu m-am vaccinat. Nu am crezut că voi face o formă aşa dificilă" spune o femeie care regretă acum că s-a neglijat.