MOARTE FULGERĂTOARE în lumea filmului: cauza decesului a șocat

Actorul american Michael K. Williams, Omar în serialul cult "The Wire", care a fost găsit mort în locuinţa sa din New York pe 6 septembrie, a decedat din cauza unei supradoze "accidentale" de fentanil, heroină şi cocaină, au anunţat serviciile medicale din New York.

