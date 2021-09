De ce a fost criticată Gabriela Prisăcariu, la scurt timp după ce a născut: ”Pozele astea pun multă presiune pe mămicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină”

16:50

Sebastian Chitoșcă se află într-o perioadă nefastă. Fostul concurent de la „Survivor România” trece prin momente grele. În urmă cu câteva zile și-a anunțat fanii că are probleme serioase, iar după a apărut în lacrimi […] The post Sebastian Chitoșcă, în lacrimi pe rețelele de socializare! Ce se întâmplă între fostul concurent de la Survivor România și soția acestuia. „ Definitiv…” appeared first on Cancan.