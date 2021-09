Doliu în presa din România. Alexandru Sassu, fostul șef al TVR, a murit

20:40

Nicolai Tand are cu cine să se mândrească. Soția renumitului bucătar de la „Neatza cu Răzvan și Dani” arată ireproșabil! Monica a fost surprinsă făcând topless la una dintre cele mai exclusiviste plaje de pe […] The post Monica, soția lui Nicolai Tand, topless la una dintre cele mai exclusiviste plaje din insula Capri appeared first on Cancan.