O mașină făcută SCRUM din cauza unui incendiu necontrolat în Giurgiu - Ce s-a întâmplat cu proprietarul

Atmosfera de la Congresul PNL de astăzi demonstrează, fără dubiu, că dorința poporului e ca Ludovic Orban să continue din fotoliul de președinte. Dacă la Ludovic Orban a fost o tăcere în sală și o curiozitate în a-l asculta, la Florin Cîțu a fost o hărmălaie de nedescris, iar asta arată că premierul nu se bucură de respectul colegilor săi. "Dacă nu are respect decât cel indus de instituția prezidențială, nu are ce căuta în acest partid", a explicat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, sociologul Marius Pieleanu.