PSD, către Cîţu, după ce a câştigat preşedinţia PNL: Te aşteptăm la moţiune

Liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu a transmis pe Facebook în timpul congresului PNL, unde liberalii aleg între Ludovic Orban şi Florin Cîţu viitorul preşedinte al formaţiunii, că USR PLUS nu se va întoarce la guvernare alături de PNL cu Florin Cîţu în fruntea Executivului. Liderul îi acuză pe liberali că răspândesc un „fake news” în discursurile lor prin ideea că USR PLUS s-ar întoarce în Guvern în situaţia actuală.