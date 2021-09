La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă

00:40

După o pauză de un an, autorii festivalului anual „Nopți Pianistice” au anunțat că îl vor organiza din nou anul acesta, în ciuda pandemiei, ba vor mai adăuga un oraș, Cahulul, pe lângă celelalte, Chișinăul și Tiraspolul, unde se țineau tradițional concerte în cadrul acestui festival. „Nopțile Pianistice” vor fi inaugurate pe 28 septembrie de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și invitați de peste hotare, care vor interpreta muzică franceză și rusă, piese semnate de Charles Gounod, Georges Bizet, Serghei Rahmaninov și Mihail Glinka.Anunțând revenirea festivalului după sincopa de anul trecut, cauzată de pandemie, Alianța Franceză din Moldova, cea care are în grijă desfășurarea evenimentului a menționat că „programul excepțional din acest an, mărturisește voința organizatorilor de a sprijini lumea culturală, după luni de criză sanitară”.În ultimul an, managerii culturali s-au văzut nevoiți să închidă ușile în fața melomanilor și să prezinte spectacole online, cum s-a întâmplat, bunăoară, la Festivalul Internațional „Mărțișor”. Prin urmare, reîntâlnirea muzicienilor cu publicul este revenirea la o relativă normalitate, spune Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale:„Este un lucru foarte îmbucurător că publicul, din nou va avea clipe de revelație trăite împreună cu artiștii noștri și cu artiștii invitați, dirijorii invitați. Se va deschide cu un mare dirijor și muzician, Misha Katz, pe care îl așteaptă foarte mult melomanii din Chișinău și unde se vor prezenta lucrări de excepție. În primul rând, concertul nr.2 pentru pian și orchestră de Rahmaninov, care este, de fapt, o capodoperă și va fi interpretată de John Gade, Franța.”Cea de-a 19-a ediție a Nopților Pianistice anunță și pe afiș o locație suplimentară față de cele tradiționale. Unul din cele șapte concerte ale festivalului va fi prezentat la Palatul culturii din orașul Cahul, unde va evolua Orchestra Națională de Cameră sub bagheta cunoscutului dirijor Cristian Florea și pianistul francez Michel Bourdoncle.O oportunitate culturală unică pentru cahuleni, spune Svetlana Bivol, care are convingerea că asemenea evenimente neapărat a trebui să migreze în afara Chișinăului.Directoarea Filarmonicii dă asigurări că festivalul se va desfășura urmând cerințele autorităților din sănătate, o situație agreată de managerii culturali:„Și aspectul acesta pandemic, unde fiecare spectator trebuie să vină, să prezinte confirmarea de vaccin sau un test, pe de o parte, nouă ne pare un lucru absolut firesc. Mai bine așa, decât să se închidă și să se sisteze activitatea instituțiilor. Pe de altă parte, vreau să zic că publicul care vine la asemenea concerte de muzică clasică este foarte responsabil, este unul select, care foarte bine înțelege necesitatea și a vaccinurilor, și a prezenței într-o stare absolut normală.”Stația terminus a festivalului este Sala cu Orgă, unde pe 29 octombrie vor fi interpretate creații de Beethoven pentru pian și orchestră. De altfel, ediția din acest an este dedicată aniversării a 250-a de la nașterea compozitorului german. Directoarea Filarmonicii Naționale, Svetlana Bivol are convingerea că oferta diversă a festivalului este în măsură să fie pe placul unui public doct dar și a spectatorilor care se vor prezenta la prima lor întâlnire cu muzica clasică interpretată pe viu.