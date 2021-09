Marcel Pavel, declarații despre starea de sănătate a Monicăi Anghel: ”Nu e de glumit…”

15:00

Florin Salam a fost întrebat de către un reporter dacă s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, având în vedere că acesta are de onorat multe evenimente, luând astfel contact cu multe persoane. Ce răspuns a primit […] The post Cum a reacționat Florin Salam când a fost întrebat dacă s-a vaccinat împotriva noului coronavirus appeared first on Cancan.