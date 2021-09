Lucescu continuă războiul cu Șahtior: „Am devenit imun la săgețile trase în mine. Duceți-vă la Donețk să vedeți Aleea Stelelor!”

11:30

La 12 ore de la eșecul cu FCSB (2-3), Ionuț Chirilă (55 de ani), antrenorul celor de la Academica Clinceni, a oferit noi concluzii despre jocul echipei sale. Tehnicianul e optimist că ilfovenii vor evita retrogradarea și spune că formația pe care o conduce va deveni o echipă greu de învins în România. „Construim frumos. Am demonstrat că, după patru antrenamente, am făcut o propagandă bună fotbalului contra unei echipe care își propune titlul în fiecare an. ...