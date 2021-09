A murit basistul Alan Lancaster, membru fondator al trupei Status Quo

07:50

Willie Garson, cunoscut mai ales pentru rolul lui Stanford Blatch din „Sex and the City", a murit. Actorul avea 57 de ani. Fiul său, Nathen Garson, a împărtășit știrea despre trecerea tatălui său în neființă […]