Dinamo nu se oprește aici » După aducerea lui Andre Pinto, Iuliu Mureșan vrea noi transferuri la echipă: „ Ne-ar trebui încă un atacant, și un mjlocaș”

Iuliu Mureșan, președintele lui Dinamo, a declarat că încearcă să aducă noi jucători la formația alb-roșă.Mureșan vrea să continue campania furibundă de transferuri a lui Dinamo și are de gând să caute fotbaliști pentru a rezolva problemele din atac ale echipei. Acesta ar mai vrea să adauge lotului „câinilor” minim un mijlocaș și un atacant.„În afară de portar, ne-ar trebui, ne-ar trebui transferuri pe toate posturile. ...

