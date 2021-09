De ce au aflat din presă părinții Ginei Pistol și ai lui Smiley că vor deveni bunici: ”A fost foarte urât”

20:40

Elena Gheorghe s-a căsătorit în urmă cu 10 ani cu Cornel Ene, dar a preferat să-și păstreze numele de fată. Artista a dezvăluit, recent, ce a determinat-o să facă acest lucru. Totul s-a întâmplat după […] The post De ce nu și-a schimbat numele de familie Elena Gheorghe nici după 10 ani de căsnicie. “Treaba asta nu am vrut-o neapărat eu” appeared first on Cancan.