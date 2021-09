MAE: Nu sunt români răniți în cutremurul din Creta, Grecia

10:00

Dacian Cioloș a povestit care este legătura lui cu MISA. ”Nu am avut nicio legătură cu asta. Am fost unul dintre zecile de mii de cursanţi, o perioadă de câţiva ani şi chiar nu îmi pare rău pentru că am învăţat lucruri care nu au nimic de-a face cu creştinismul sau anti-creștinismul, nu le-am pus niciodată în opoziţie”.