De acum îți poți alimenta contul Mozzart Bet direct de la Stațiile de Plată SelfPay

Jessica Livianu, 23 de ani, a jucat tenis la nivel de colegiu în Statele Unite și are o poveste asemănătoare cu cea a Emmei Răducanu, campioana de la New York. Tatăl ei e român, în timp ce bunicul, Dorel, a fost o legendă a muzicii românești interbelice. Americanca are ambiții uriașe: să câștige într-o bună zi US Open și să ajungă cea mai bună jucătoare a lumii. Sunt zeci, poate sute de cazuri în lume care se aseamănă cu cel al Emmei Răducanu. ...