Alexandra Ungureanu și-ar dori să devină mămică: ”M-am gândit că o să vină contextul ăsta doar dacă…”

09:20

George Burcea nu a scăpat de fapta pe care a făcut-o în urmă cu ceva timp. Actorul a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, iar acum dosarul său a intrat în linie dreaptă. Ce […] The post Dosarul lui George Burcea, legat de conducerea sub influența drogurilor, a intrat în linie dreaptă! Ce pedeapsă riscă fostul soț al Andreei Bălan appeared first on Cancan.