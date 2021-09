Simona Trașcă se confruntă cu probleme de sănătate: ”Sunt niște dureri exagerate”

10:30

După aproximativ doi ani, „MasterChef” revine. Show-ul culinar de la PRO TV pregătește un nou sezon plin de surprize. Telespectatorii s-au întrebat când revine „MasterChef” la Pro TV, după ce anul trecut nu a fost […] The post MasterChefii se întorc la Pro TV. Lovitură pentru Antena 1, care nu mai face Chefi la cuţite! appeared first on Cancan.