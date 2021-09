Cântărețul american R Kelly, vinovat de multiple infracțiuni sexuale după un proces de 6 săptămâni. Și-ar putea petrece restul vieții după gratii

20:50

”În timp ce noi am stat închiși în casă, ei au furat pădurile”, este declarația unui om din sistem, care a mărturisit, în exclusivitate pentru Antena 3, cum se fură lemnul în județul Suceava. Lemnul poate însemna nu doar bani, ci şi voturi în campania electorală. E o afacere de milioane de euro, pe care n-o investighează nicio autoritate. Reporterii News Hour with CNN au încercat să afle cum şi, mai ales, de ce dispar pădurile din Suceava, într-o campanie fără precedent.