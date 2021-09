R. Kelly a fost găsit vinovat pentru trafic de persoane în New York

Cântăreţul a fost găsit vinovat, luni, la New York, pentru că ar fi recrutat femei, inclusiv minore, pentru a cte sexuale. Juraţii l-au declarat vinovat de toate cele nouă capete de acuzare, potrivit The New York Times.

