Cântărețul R. Kelly ar putea primi zeci de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru trafic de persoane

17:20

Un nou sezon al emisiunii online „ShARE in bucate” începe luni pe protvplus.ro. Noi rețete rapide, pe gustul celor de acasă, vor putea fi descoperite în fiecare săptămână în acest show, iar chef Alex Petricean […] Articolul Chef Alex Petricean este noul prezentator „ShARE in bucate” de pe Pro TV Plus apare prima dată în Apropo.ro.