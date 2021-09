Top Pariu: Super– cote pregătite în Champions League » Primul „11” este LIVRAT »»

16:10

Ovidiu Lipan Țăndărică a fost și va rămâne, probabil, un „playboy” adevărat! Umblă cu cele mai atrăgătoare mașini, iar, atunci când iese în oraș, are mereu o imagine impecabilă. CANCAN.RO l-a surprins pe marele artist […] The post Cum l-am surprins pe Ovidiu Lipan Țăndărică, la o terasă, la 68 de ani. Încă îi mai place viața, chiar dacă nu până dimineața! appeared first on Cancan.