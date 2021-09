Virgil Musta: ”Putem atinge destul de repede 15.000 de noi cazuri pe zi”

23:50

Spunea că nu prea are treabă cu rolul de tătic, dar imaginile surprinse de CANCAN.RO îl dau de gol! Codin Maticiuc e „topit” după fetița lui, Smaranda și îi face micuței toate poftele! Avem imagini […] The post Codin Maticiuc este un tată model! Starul din „Miami Bici” e „topit” după fetița lui. Ce a făcut, în parc, pentru micuța Smaranda appeared first on Cancan.