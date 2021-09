Cristina Ciobănașu, în culmea fericirii în brațele noului iubit. Ce fotografii a postat actrița

08:00

Se pare că bucureștenii nici în acesta an nu vor avea o iarnă ușoară. Rețeaua de termoficare are în continuare numeroase probleme, iar în multe blocuri din Capitală căldura va lipsi. Vestea a fost dată […] The post Vești proaste pentru bucureșteni! Și în această iarnă vor exista probleme la rețeaua de termoficare. Nicușor Dan: „Iarna cealaltă o să fie mult mai bine” appeared first on Cancan.