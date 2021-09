Alexia Eram, despre cel mai dureros moment din viața ei: ”În fiecare zi plângeam”

11:20

Rolul de proaspăt tătic îi priește de minune matinalului Dani Oțil. Responsabilitățile care vin la pachet cu statutul de părinte nu sunt de neglijat, iar asta a simțit-o pe prorpia piele. Prezentatorul a avut un […] The post Dani Oțil, la un pas de o tragedie în trafic: ”Bă, te-aș bate tare, dar am copilul…” appeared first on Cancan.