Poezia hilară pe care a compus-o Flick unei tinere căreia îi este rușine să îl prezinte pe iubitul ei pentru că râgâie la masă

12:00

Mihaela Rădulescu nu ratează nicio ocazie să-l însoțească pe iubitul ei, Felix Baumgartner, la evenimentele unde pilotul este invitat constant. Acolo, prezentatoarea TV se întâlnește cu multe personalități, iar partenerul ei are rol de fotograf. […] The post Mihaela Rădulescu, în brațele unui bărbat celebru de la Hollywood. Care a fost reacția lui Felix Baumgartner, iubitul prezentatoarei TV | FOTO appeared first on Cancan.