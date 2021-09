Autorităţile buzoiene cer Ministerului Sănătăţii ca Spitalul din Nehoiu să fie transformat în unitate COVID. S-au înregistrat cifre record de infectări

10:45

La un an de când s-au cuplat la „Ferma Vedetelor” şi au început o relaţie, George Burcea şi Viviana Sposub sunt pe val, fiecare în domeniul său. Dacă pe Vivi o vedeţi la Kanal D, la „Bravo, ai stil, Celebrities”, pe George o să îl vedeţi pe marile ecrane de la Hollywood. În plus, îşi va lansa şi primul roman. Am stat de vorba cu actorul despre trecut, prezent, dar mai ales viitor, căci acesta sună luminos pentru tânărul îndrăgostit.