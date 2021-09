Simona Halep şi soţul ei au fost naşi de botez la zece zile după nuntă. Cine este finuţa Simonei

12:45

Lungmetrajul „Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, a cărui lansare a fost cea mai aşteptată din seria „James Bond”, după ce a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei, îl are în prim-plan pe Agent 007 mai puternic şi mai vulnerabil, în acelaşi timp, care are de depăşit o provocare nebănuită, într-o poveste despre adaptare, încredere şi trădare.