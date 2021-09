Nimeni nu se aștepta la asta! După episodul cu milionarul ”Ureche”, Monica Hill s-a cuplat cu fostul iubit al Margheritei de la Clejani

11:30

Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la noi. De 27 ani, ea lucrează la PRO TV. Vedeta are peste 2 decenii la pupitrul știrilor de la PRO TV, însă și ea […] The post Andreea Esca s-a făcut de râs, în direct, la ştirile de la Pro TV. Telespectatorii au crezut că nu aud bine când au observat ce a întrebat prezentatoarea appeared first on Cancan.