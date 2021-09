Marian Mexicanu și fiica lui s-au împăcat: ”A înțeles cât țin la ea”

12:30

Un accident grav a avut loc pe DN 7, la Călimănești. Un TIR s-a răsturnat, iar șoferul a fost prins sub cabină. Autoritățile au intervenit imediat, însă pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.