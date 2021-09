Cine e și cum arată soțul Magdei Pălimariu. Ionuț Eriksen lucrează în Norvegia

09:10

Prinși cu luptele interne și bătălia pentru ciolan din PNL, atât guvernul, cât și președintele Iohannis au neglijat amenințarea care creștea pe zi ce trece. Așa se face că marți am ajuns la 11.049 de cazuri și am depășit recordul astfel înregistrat în 18 noiembrie anul trecut, când am avut 10.269 de cazuri de COVID-19. […]