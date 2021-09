Doi minori cu probleme de sănătate au murit de COVID-19 în ultimele 24 de ore

13:45

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu cere USR PLUS să voteze „cu bilele la vedere” moţiunea de cenzură a Social-democraţilor, în contextul în care USR PLUS susţine că va vota această moţiune, deşi textul face referire la guvernarea coaliţiei din care a făcut parte şi USR PLUS.