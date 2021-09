Orban, atacuri în rafală la adresa lui Cîţu: Nu-şi dă demisia înainte de moţiune. Ţine foarte mult la funcţie

14:15

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu este de părere că parlamentarii USR PLUS nu participă la citirea moţiunii de cenzură depusă de partidul pe care îl conduce pentru că „nu le place să audă ceea ce susţin că o să voteze”. Liderul îi transmite copreşedintelui USR PLUS Dan Barna că el i-a dat „trei stilouri” cu care au „mâzgălit un an ciolanul guvernării”.