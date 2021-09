Instanța a decis: pedeapsă maximă pentru fostul polițist britanic care a răpit, violat și ucis o femeie în timpul pandemiei

11:10

De departe evenimentul cel mai important al saptamanii in curs este aprobarea, de catre Comisia Europeana, a Planului National al Romaniei de Redresare si Rezilienta. 29,2 miliarde de euro vor veni in tara noastra pentru investitii in diverse domenii: transporturi, sanatate, digitalizare, economie verde.