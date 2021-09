Ioana Filimon și-a prezentat burtica de gravidă în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”

08:30

La 67 de ani, Serghei Mizil, fostul “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu, este în pas cu moda și atrage atenția cu fiecare apariție în public. Are, însă, o mare durere în suflet. Este […] The post Serghei Mizil a răbufnit: “N-am prieteni, toți m-au ars pe drum!” / “N-am încredere în nimeni” appeared first on Cancan.