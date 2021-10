Copiii statului și durerea abandonului: „Am întrebat-o pe mama doar atât: de ce m-a făcut și de ce m-a lăsat?”

07:30

Dacian Cioloș sau Dan Barna va fi noul președinte al USR PLUS? Cei doi au rămas în cursa din turul doi al alegerilor pentru desemnarea președintelui USR PLUS, care se va încheia vineri seară, informează Agerpres. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS, care va avea loc în zilele de 2 […]