Prognoza meteo. Ce temperaturi și ce cantități de precipitații vor fi în România, în luna octombrie

17:20

Andra și Cătălin Măruță bagă mâna adânc în buzunar pentru cea care se ocupă de copiii lor. Timpul înseamnă bani, iar cei doi sunt conștienți de asta și sunt dispuși să plătească oricât atunci când […] The post Incredibil cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru bona copiilor: ”E filipineză și face deja parte din familia noastă” appeared first on Cancan.