Răzvan Lucescu așteaptă altceva de la Mitriță: „M-a dezamăgit cu Slovan”

22:20

Iasmin Latovlevici (35 de ani, fundaș stânga) a vorbit în premieră despre plecarea de la CFR Cluj. Lato a semnat cu FC Argeș.„Totul a decurs foarte repede, în două ore am rezolvat tot cu CFR. Nu puteam să stau la o echipă la care nu jucam, nu voiam să păcălesc pe nimeni. Am început bine în acest campionat, am jucat 5 meciuri, am și contribuit la succesele din campionat. Mi-a spus cineva că am fost cel mai bun fundaș stânga al campionatului după primele etape. ...