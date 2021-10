Mitropolia Moldovei cere ca pelerinajul de Sfânta Parascheva să se desfășoare fără restricții

15:50

Atunci cand am cumparat un laptop nou avem certitudinea ca am cumparat un dispozitiv care trebuie sa functioneze in parametrii optimi pentru cel putin 2 sau 3 ani de zile. In acest interval de timp orice problema sau defectiune care nu permite functionarea laptopului se va rezolva de catre producator sau de catre comerciantul care ne-a vandut laptopul. Insa dupa ce laptopul iese din perioada de garantie orice problema sau defectiune care apare nu mai intra in sarcina producatorului sau a comerciantului.