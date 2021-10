Luisa Andreea pozează în ipostaze foarte „obraznice”. Șatena cu ochii de felină cucerește orice inimă! 

11:40

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se judecă de mai mult timp pentru custodia celor doi copii, în condițiile în care mama tânărului a făcut tot posibilul să stingă conflictul. În primă fază a reușit, dar […] The post Motivul pentru care mama lui Gabi Bădălău nu o are la inimă pe Bianca Drăgușanu. Claudia Pătrășcanu, direct implicată appeared first on Cancan.