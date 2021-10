Profesoară cu fractură de stern și trei coaste rupte, după ce ar fi fost lovită cu pumnul de un elev

11:50

Mădălin Șerban, fostul membru al trupei 5GANG, s-a infectat cu coronovirus. Cântărețul este în carantină, însă este foarte activ pe rețelele de socializare acolo unde a și dezvăluit ”secretul”. Mădălin Șerban a fost infectat cu […] The post Un fost membru al trupei 5GANG este infectat cu COVID-19: ”Am stat în casă, am luat medicamente…” appeared first on Cancan.