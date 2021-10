Horoscop zilnic 2 octombrie 2021. Berbecii pot afla secrete

12:40

Adela Chirică face parte dintr-un ONG de mai bine de nouă ani, perioadă în care a luptat, între altele, pentru drepturile copiilor cu handicap. Avea, în decursul timpului, să schimbe legi, a adus medicamente vitale […] The post Adela Chirică, ONG-ista care a schimbat legi și a luptat pentru legalizarea canabisului medicinal, o nouă misiune: ”Nu am putut să spun nu!” appeared first on Cancan.