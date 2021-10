Trei autoturisme implicate într-un accident lângă Slatina. O persoană a fost transportată la spital VIDEO

18:30

Dacian Cioloş a declarat vineri la DigiFM că obiectivullui este ca USR PLUS să câştige alegerile prezidenţiale în 2024. Potrivit actualului copreşedinte al formaţiunii la alegerile de atunci, USR PLUS trebuie să aibă candidatul cel mai bine plasat şi nu exclude o posibilă candidatură a sa. Declaraţiile liderului fostului PLUS vin în contextul în care membri USR PLUS vor afla astăzi cine va fi noul preşedinte al partidului.