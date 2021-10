Nu mai sunt paturi libere la terapie intensivă pentru bolnavii de Covid-19 din Bucureşti. Situaţia este din ce în ce mai gravă!

18:00

Adriana Bahmuțeanu se reinventează! Fosta prezentatoare TV s-a ambiţionat şi a dorit să scape de kilogramele în plus. Zis şi făcut! Astfel, bruneta a reuşit într-un timp scurt să slăbească 20 de kilograme. Adriana Bahmuţeanu […] The post Cum a slăbit Adriana Bahmuţeanu 20 de kilograme în 4 luni: ”Nu am mai suportat să văd că nu mă mai încape nimic” appeared first on Cancan.