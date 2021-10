Maurice Munteanu a făcut-o praf pe Viviana Sposub. Iubita lui George Burcea a rămas fără cuvinte

19:50

Speak are simţul umorului bine dezvoltat. Artistul a apărut recent într-o ipostază controversată pe reţelele de socializare. Fanii au rămas uimiţi, iar comentariile nu au întârziat să apară. Speak are o relaţie apropiată cu fanii […] The post Speak, ipostază neaşteptată în mediul online. Cum a apărut artistul alături de o şatenă celebră appeared first on Cancan.