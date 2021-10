Gigi Alexa și soția au devenit părinții spirituali ai lui Lucian și Iulia Becali! Cine este nașul milionar al proaspătului cuplu. Are un domeniu pe două străzi din Constanța!

22:00

O nouă ediție a emisiunii Superstar de la PRO TV aduce noi emoţii pentru concurenți, dar și pentru jurați, Smiley, Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams. Miruna Sziklai are 22 de ani și este din […] The post Miruna Sziklai, pe scena Superstar România: ”Am lăsat muzica să mă vindece” appeared first on Cancan.