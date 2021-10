Reacția CNCAV la protestele din Capitală: „În aceste momente sute de medici luptă pentru salvarea vieților unor pacienți cu forme severe de COVID-19”

18:10

În faimoasa zonă Brooklyn din New York, trăiește, de mai bine de cinci decenii, unicul fiu al marelui cântăreț român interbelic Dorel Livianu. David are 66 de ani, a absolvit celebra universitate de muzică „Juilliard” și e învățător la o școală din oraș, în timp ce fiica lui, Jessica, în vârstă de 23 ani, are […]