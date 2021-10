FC Voluntari - Farul, în etapa #11 » Echipe probabile + cele mai tari cote

20:30

Carlo Ancelotti, 62 de ani, antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre cum pregătește meciul cu Espanyol după eșecul istoric din Ligă, 1-2 cu Sheriff Tiraspol.„Meciul cu Sheriff ne-a rănit în orgoliu și sunt sigur că vom reacționa. Evaluarea acelui meci a fost simplă, am făcut mici greșeli și nu am avut concentrare la finalizare. Fizic, m-a afectat, pentru că nu am dormit gândindu-mă la ce s-a întâmplat. Așa pățesc de câte ori nu învingem. ...