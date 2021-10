Fanii sunt în doliu. Petrică Moise, un îndrăgit interpret de muzică populară, a fost răpus de COVID

13:30

Oana Cuzino nu o duce deloc rău după plecarea de la Pro TV. Medicul se concentrează asupra propriei afaceri, proiectul online DOC, iar cei care o urmăresc îi apreciază enorm munca și o încurajează. În […] The post Din ce face bani Oana Cuzino, după ce a plecat de la Pro TV?“ Am creat universul DOC” Ce presupune proiectul appeared first on Cancan.