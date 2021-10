Cum s-a prăbuşit avionul privat al lui Dan Petrescu. Corriere a realizat dinamica accidentului

18:45

Stephanie Grisham, care a fost timp de 5 ani asistenta principală a familiei Trump, a dezvăluit în noua sa carte "I'll Take Your Questions Now.", mai multe detalii despre Melania Trump, cea mai privată şi cea mai puţin cunoscută primă doamnă din istoria Statelor Unite. Grisham povesteşte despre experienţele pe care le-a avut cu aceasta şi dezvăluie o nouă perspectivă asupra Melaniei Trump.