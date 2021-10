Theo Rose, declarație de dragoste pe Instagram! De cine s-a îndrăgostit artista

10:00

Petrică Moise, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din Banat, a încetat din viață după ce s-a infectat cu COVID. Acesta avea 74 de ani. Tragedia a avut loc sâmbătă seara. Petrică […] The post Fanii sunt în doliu. Petrică Moise, un îndrăgit interpret de muzică populară, a fost răpus de COVID appeared first on Cancan.