„Decepționat total” » Cuvinte grele în studio după prestația celor de la FCU: „Nu poți să te prezinți în halul ăla!”

23:50

Nicușor Bancu (29 de ani), căpitanul celor de la CSU Craiova, a avut un discurs cumpătat la finalul derby-ului Craiovei, câștigat de echipa sa cu 2-0. CSU Craiova a urcat pe 5 în Liga 1 după victoria din această seară. Vezi clasamentul AICI.„Ne bucurăm că am reușit să ne facem jocul, am și marcat, suntem fericiți că am adus cele 3 puncte acasă. În jocul nostru nu s-a simțit presiunea, a fost înainte de meci, dar când intri pe teren presiunea dispare. ...